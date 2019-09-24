Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью в спарринге с Молдовой

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Беларуси и Молдовы по мини-футболу сыграли вничью (4:4) в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого тайма встречи в Столбцах белорусы вели 1:0, благодаря голу Антона Гусакова. Во второй половине игры гости сумели перехватить инициативу и за 40 секунд до окончания матча вели 4:3, причем все голы у молдавской сборной забил Кристиан Обадэ. Однако хозяева сумели уйти от поражения в самой концовке, когда Сергей Крыкун сравнял результат. Это была десятая встреча белорусов и молдаван, во всех предыдущих поединках побеждала белорусская дружина.

В среду, 25 сентября, сборная Беларуси проведет еще один контрольный матч - в Минске соперником подопечных Александра Савинцева будет команда Латвии.

Для белорусской сборной эти спарринги являются этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата мира. В конце октября в итальянском Эболи белорусам предстоит встретиться с хозяйкой 4-й квалификационной группы командой Италии, а также с венграми и англичанами. В решающий раунд квалификации выйдут по две лучшие команды из восьми отборочных групп. Финальный этап 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.-0-

Фото Белорусской ассоциации мини-футбола