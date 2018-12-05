Сборная Беларуси по мини-футболу во второй раз победила израильтян

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала победу во втором товарищеском матче с командой Израиля, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре, состоявшейся в Борисове, белорусы пропустили мяч на 4-й минуте, но вскоре Артем Козел сравнял результат. После перерыва Дмитрий Шимановский и Владимир Жигалко еще дважды поразили ворота соперников, принеся победу хозяевам со счетом 3:1.
В первом спарринге в Лиде подопечные Андрея Толмача также были сильнее израильтян - 7:1.
Теперь игроки белорусской сборной вернутся в свои клубы и продолжат выступление в национальном чемпионате. Его турнирную таблицу сейчас возглавляет гомельский ВРЗ, набравший 31 очко в 12 проведенных встречах. На 4 балла отстает оршанский "Витэн", третьим идет действующий чемпион страны "Лидсельмаш", у которого 25 очков после 11 матчей.-0-
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