Сборная Беларуси по пляжному футболу дебютирует на ЧМ матчем с командой ОАЭ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня проведет свой дебютный поединок в финальной стадии чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В парагвайском Асунсьоне в ночь на субботу белорусы в матче первого тура предварительной группы С встретятся с командой Объединенных Арабских Эмиратов. В другом поединке этого квартета россияне сыграют со сборной Сенегала. Во второй игровой день, 24 ноября, белорусская дружина будет соперничать с сенегальцами, а 26 ноября - встреча с россиянами.

Перед дебютом на мировом первенстве сборная Беларуси, которую тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, провела сбор в Рио-де-Жанейро. В первом контрольном матче белорусы взяли верх над японцами - 6:4, а затем уступили действующим чемпионам планеты бразильцам - 1:5. В этом сезоне белорусы заняли седьмое место на II Европейских играх в Минске, а также финишировали на пятой позиции в Евролиге.

В двух предварительных группах чемпионата мира-2019 уже прошли стартовые встречи. В квартете А японские "пляжники" неожиданно переиграли хозяев турнира парагвайцев со счетом 5:4, а швейцарцы были сильнее команды США - 8:6. Итальянцы, выступающие в группе В, разгромили сборную Таити - 12:4, а уругвайцы одолели мексиканцев с минимальным преимуществом - 1:0.

Два матча состоятся сегодня в группе D: Португалия - Нигерия, Бразилия - Оман.

После группового этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Матчи четвертьфинала пройдут 28 ноября, полуфиналы - 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году в столице Багамских островов Нассау, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Бронзу неожиданно выиграла сборная Ирана, победившая в игре за третье место Италию со счетом 5:3.-0-