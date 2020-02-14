Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды уступила чемпиону России на сборе в Санкт-Петербурге

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно провела два контрольных матча против чемпиона России "Кристалла" на сборе в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом спарринге белорусы уступили со счетом 5:9. В составе проигравших четыре гола в свой актив записал Юрий Петровский, а у "Кристалла" пять мячей забил белорус Игорь Бриштель. Во второй встрече белорусские "пляжники" проиграли пятикратным чемпионам России с результатом 3:7.

Фото "Кристалла"

В заключительном контрольном поединке этого сбора подопечные Николаса Альварадо 15 февраля сыграют против саратовского клуба "Дельта".

Для сборной Беларуси нынешний предсезонный сбор в Санкт-Петербурге стал вторым. На первом, прошедшем в конце января, белорусы одержали три виктории над питерскими клубами: "Кристаллом" - 9:4 и 9:5, а также над "Сити" - 8:2.

Тем временем, опытный голкипер белорусский сборной Валерий Макаревич вместе с партнерами по московскому "Спартаку" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в российской столице. В двух матчах предварительного этапа Валерий Макаревич помог спартаковцам обыграть бразильский "Фламенго" - 3:2 и швейцарский "Грассхоппером" - 8:1. Сегодня москвичи завершат первый этап встречей с португальской "Брагой".

В новом сезоне сборная Беларуси по пляжному футболу примет участие в нескольких престижных турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира 2021 года.-0-