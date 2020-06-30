30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей четвертого тура национального чемпионата сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Под руководством главного тренера белорусской дружины испанского специалиста Николаса Альварадо на базе минского СОК "Олимпийский" тренируются 15 футболистов:
вратари - Валерий Макаревич ("Щучин"), Владимир Устинович ("Кировск-СДЮШОР"), Данила Сокол ("М-Сити", Мозырь), Максим Цивинский ("Гроднооблспорт");
полевые игроки - Вадим Бокач, Юрий Петровский, Артемий Дрозд, Антон Акулич (все - "Кировск-СДЮШОР"), Илья Савич, Денис Самсонов, Иван Константинов (все - "Гроднооблспорт"), Иван Миранович, Александр Кириллов (оба - "Щучин"), Евгений Новиков ("Брест"), Кирилл Христюк ("Полесье", Кобрин).
Учебно-тренировочный сбор белорусской команды завершится 8 июля. Планируется, что новый сезон Евролиги стартует в конце августа в португальском Назаре.
После четырех туров XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу прямые путевки в полуфинал завоевали "Кировск-СДЮШОР" и "Брест". В четвертьфиналах сыграют "Гроднооблспорт" - "Полесье" (Кобрин), "Щучин" - "М-Сити" (Мозырь). Очередные матчи национального первенства пройдут 18-19 июля в Кировске.-0-