Сборная Беларуси по пляжному футболу намерена стать призером II Европейских игр

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборной Беларуси по пляжному футболу вполне по силам войти в число призеров II Европейских игр в Минске. Такое мнение высказал председатель ассоциации "Белорусская федерация пляжного футбола" Алексей Сычев на встрече с журналистами в пресс-центре "СБ. Беларусь сегодня" , передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Сычев отметил, что в последнее время белорусский пляжный футбол очень активно прогрессирует. Национальная сборная Беларуси уже на протяжении пяти лет играет в элитном дивизионе Евролиги (аналог чемпионата Европы), входя в топ-8 команд Старого Света. В прошлом году белорусы заняли пятое место в этом турнире, причем в августе 2018 года Минск впервые принимал один из этапов Евролиги. Тогда сборная Беларуси обыграла всех своих соперников, среди которых была и сборная Италии, которая по итогам сезона заняла первое место. По мнению вице-капитана белорусской сборной Ивана Мирановича, тогда ему и партнерам очень помогла великолепная поддержка своих болельщиков. Например, в игре с итальянцами хозяева уступали 1:4, но сумели переломить ход поединка и вырвать победу 6:5, что вряд ли было бы возможным без помощи белорусских зрителей. На предстоящих Европейских играх белорусские мастера пляжного футбола будут стремиться к медалям и очень рассчитывают на поддержку болельщиков.

А то, что это будет именно так, не сомневается и менеджер СОК "Олимпийский" Владимир Миневич. По его словам, уже сейчас проданы практически все билеты на финал и матч за 3-е место, а на встречи предварительного этапа уже раскуплена примерно половина билетов. Что касается стадиона, на котором пройдут поединки турнира по пляжному футболу, то он уже вовсю готовится к этим соревнованиям. После зимы подсыпают песок на основном и тренировочном полях, в полной готовности арена предстанет в мае. Тестовым турниром перед Европейскими играми для Национального стадиона пляжных видов стал тот самый августовский этап Евролиги, представители международной федерации остались довольны организацией, сделав лишь несколько незначительных замечаний.

Турнир II Европейских игр по пляжному футболу пройдет с 25 по 29 июня. Путевки на него завоевали 8 лучших команд по итогам Евролиги-2018. Кроме белорусов, это сборные Италии, Испании, Украины, Швейцарии, Португалии, России и Румынии. На предварительном этапе они будут разделены на две группы, а затем по две лучшие дружины продолжат борьбу за награды. Остальные команды проведут утешительный турнир за 5-8-е места.-0-