Сборная Беларуси по пляжному футболу не попала в 1/2 финала турнира Intercup-2021

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу не сумела выйти в полуфинал турнира Intercup-2021 в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы А подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо в упорнейшей борьбе уступили саратовской "Дельте" с минимальной разницей в счете - 3:4. По ходу встречи белорусская команда выигрывала 3:1, но в итоге не удержала преимущество и потерпела поражение. Мячи у проигравших забили Евгений Новиков, Олег Гапон и Иван Константинов. На старте группового этапа белорусы разгромили питерский клуб LEX - 7:4. (голы у белорусов: Олег Гапон, Вадим Бокач - по 3, Юрий Петровский), а потом уступили чемпиону России московскому "Локомотиву" с крупным счетом 2:7 (Олег Гапон - 2). В другом матче 3-го тура "Локомотив" переиграл LEX с результатом 5:4. Итоговое положение: "Локомотив" - 9 очков, "Дельта" - 6, Беларусь - 3, LEX - 0.

В группе В сборная России в 3-м туре уступила питерскому "Кристаллу" в серии послематчевых пенальти - 4:5 (игровое время - 5:5). Белорусский легионер "Кристалла" Игорь Бриштель забил один гол. Самарские "Крылья Советов" обыграли московский ЦСКА - 7:5. Белорусский легионер "крылышек" Денис Самсонов оформил хет-трик и был признан лучшим игроком этого матча. Итоговое положение: "Кристалл" - 7, Россия - 6, "Крылья Советов" - 3, ЦСКА - 0.

Список лучших бомбардиров возглавляют Игорь Бриштель, Олег Гапон, а также игрок российской сборной Федор Земсков, забившие по 6 мячей.

Сегодня белорусы в первом поединке утешительного турнира за 5-8-е места сыграют с ЦСКА. Победитель этой встречи завтра в матче за пятую итоговую позицию встретится с лучшей командой пары "Крылья Советов" - LEX.

Также сегодня в первом полуфинале сборная России будет соперничать с "Локомотивом", а затем "Кристалл" сыграет с "Дельтой". Победители этих встреч завтра поспорят за главный приз, проигравшие будут оспаривать бронзовые награды.-0-