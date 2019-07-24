Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию в отборе к ЧМ

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сенсационно обыграла Португалию со счетом 3:2 в отборочном матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в противостоянии со второй командой мирового рейтинга открыла счет на 5-й минуте: точным ударом отличился Вадим Бокач. Во втором периоде Иван Константинов и Анатолий Рябко еще дважды поразили ворота португальцев, создав солидный отрыв - 3:0.

У соперников белорусов дважды отличился голами Жоау Мигель Гонсалвеш по прозвищу Вон, но сравнять счет португальцам не удалось.

Следующий матч в отборочной группе 1 Беларусь сыграет 25 июля с Италией, а 26-го - с Польшей.

Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира, а третья поспорит за право сыграть на форуме с третьей командой группы 2, где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.

Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев - 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по два золота у португальцев и россиян, одно - у французов. Белорусские "пляжники" еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионата мира.-0-

Фото beachsoccer.ru