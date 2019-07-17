Сборная Беларуси по пляжному футболу отправилась в Москву на квалификацию чемпионата мира

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу отправилась в Москву для участия в квалификационном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе белорусской сборной под началом испанского специалиста Николаса Альварадо выступят 12 футболистов:

вратари - Валерий Макаревич, Константин Магалецкий; полевые игроки - Вадим Бокач, Юрий Петровский, Илья Савич, Никита Чайковский, Артемий Дрозд, Олег Гапон, Иван Миранович, Иван Константинов, Анатолий Рябко, Денис Самсонов.

Перед стартом квалификации мирового первенства Николас Альварадо отметил, что в Москве не сыграет один из лидеров белорусской команды, ее капитан Игорь Бриштель, который получил травму на II Европейских играх. Тем не менее его партнеры готовы сыграть на пределе своих возможностей, чтобы выйти в финал планетарного форума и реабилитироваться за неудачное выступление на играх в Минске, где сборная Беларуси заняла лишь 7-е место.

На предварительном этапе соревнований в российской столице белорусы сыграют в группе Е с командами Турции (20 июля), Литвы (21 июля) и Швейцарии (22 июля).

По итогам первого группового этапа в плей-офф выйдут по три команды из пяти квартетов, а также лучшая сборная из занявших четвертые места. Победители матчей 1/8 финала проведут второй групповой этап, после которого по две лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию мирового первенства, а еще один пропуск разыграют команды, занявшие третьи места на втором групповом этапе. Турнир завершится 27 июля.

Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу с участием 16 лучших команд со всех континентов планеты пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилия, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев - 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по 2 золота у португальцев и россиян, 1 - у французов. Белорусские "пляжники" еще ни разу не выходили в финальную стадию ЧМ.-0-