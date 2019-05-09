Сборная Беларуси по пляжному футболу победила в квалификации Всемирных игр

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу в испанском Салоу успешно стартовала в отборочном турнире первых Всемирных пляжных игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусы встречались командой Чехии, и на 6-й минуте Анатолий Рябко открыл счет. Затем чехи дважды подряд поразили ворота белорусской сборной, на что своим голом ответил ее капитан Игорь Бриштель - 2:2. После этого соперники вновь вышли вперед на два мяча - 4:2. Почувствовав реальную угрозу поражения, белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо взвинтили темп. До окончания основного времени Анатолий Рябко забил два гола, переведя игру в овертайм - 4:4. В дополнительное время отлично проявил себя Игорь Бриштель, также забивший два мяча - 6:4, в пользу Беларуси.

В пятницу, 10 мая, в борьбе за выход в финальную стадию пляжных игр белорусам предстоит сыграть с победителем сегодняшней встречи Испания-Турция.

По итогам европейской квалификации, которая завершится 12 мая, путевки на Всемирные игры получат 4 лучшие из 16 участвующих в квалификации команд. Первые пляжные игры пройдут с 10 по 15 октября в американском Сан-Диего.

Пляжный футбол включен в программу II Европейских игр в Минске. Сборная Беларуси на первом этапе этих соревнований сыграет в группе А с командами Румынии (25 июня), Швейцарии (26 июня) и Португалии (27 июня). В предварительном квартете В выступят сборные Италии, Испании, Украины и России. После две лучшие дружины из каждой группы продолжат борьбу за награды. Полуфиналы состоятся 28 июня, а медальные поединки - 29 июня.-0-