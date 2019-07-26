Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла Польше в квалификации к ЧМ

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде Польши со счетом 3:4 в квалификации к чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало встречи, которая состоялась в Москве на площадке стадиона "Лужники", осталось за белорусами, которые после точных ударов Ивана Константинова и Дениса Самсонова вышли вперед - 2:0. Но далее в матче доминировали соперники, которые удачнее действовали в нападении.
Турнирное положение: Беларусь - 4 очка (3 матча), Италия - 3 (2), Португалия - 3 (2), Польша - 3 (3).
Белорусские футболисты, несмотря на поражение, не опустятся в таблице ниже второго места, которое гарантирует поездку на чемпионат мира в Парагвай. Вторую путевку на чемпионат разыграют сегодня Италия и Португалия.
Финальная часть мирового форума по пляжному футболу с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне.-0-
Фото beachsoccer.ru
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