Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 апреля 2019, Ср
+14°C
Ясно EUR 2.3761
USD 2.102
RUB 3.2716
Главное
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган Лукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества
Президент
Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей - Рыженков
Общество
Минсельхозпрод ведет постоянные переговоры о поставках сельхозпродукции в Россию - Хотько
Экономика
Культурную программу II Европейских игр рассмотрели на заседании оргкомитета
Спорт
Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля
12:14 Общество
Беларусь планирует начать поставки рыбы и детского питания в Китай
12:08 Экономика
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 8,5%
11:58 Экономика
Уклониста от призыва из Беларуси задержали на рейсе из Нур-Султана
11:55 Происшествия
Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с чехами в квалификации Всемирных пляжных игр
11:53 Спорт
Маршруты транспорта в Минске 22-25 июня изменятся в связи с велогонками на Европейских играх
11:47 Регионы
Межотраслевую ярмарку вакансий организуют в Бресте 25 апреля
11:45 Регионы
Минсельхозпрод ведет постоянные переговоры о поставках сельхозпродукции в Россию - Хотько
11:35 Экономика
Культурную программу II Европейских игр рассмотрели на заседании оргкомитета
11:29 Спорт
Уличный театральный проект "Без сцены" реализуют в Минске
11:25 Культура
На Национальную литературную премию подано 75 заявок
11:22 Культура
Беларусь подала заявку на проведение международного конгресса по рыболовному спорту в 2021 году
11:13 Общество
На пожаре в Гродненском районе погибла дачница
11:11 Происшествия
Скрывающийся от уголовного преследования гродненец задержан в Швеции
11:10 Происшествия
Супруги из России спрятали от таможенного контроля 26 тыс. евро
11:10 Происшествия
Бесхозяйственность на ферме нанесла ущерб предприятию Октябрьского района на Br823,5 тыс.
11:09 Происшествия
Беларусь настаивает на соблюдении нормы ЕАЭС о взаимном признании ветсертификатов
11:04 Экономика
Новополоцкий дальнобойщик после увольнения из литовской фирмы заправлялся за ее счет
11:03 Происшествия
МАЗ Сергея Вязовича занял 4-е место на четвертом этапе ралли-рейда в Марокко
11:02 Спорт
Партизанская летопись: профессор Гуторов о "Борьбе и творчестве народных мстителей"
11:00 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Детский отдых Детский отдых
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с чехами в квалификации Всемирных пляжных игр

Спорт 17.04.2019 | 11:53

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Барселоне прошла жеребьевка отборочного турнира по пляжному футболу на первых Всемирных пляжных играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси в первом матче отборочного турнира в испанском Салоу 9 мая сыграет с командой Чехии. Победитель этой встречи во втором туре сыграет 10 мая с лучшей командой пары Испания-Турция. По итогам европейской квалификации, которая завершится 12 мая, путевки на Всемирные игры получат 4 лучшие из 16 участвующих команд. Первые пляжные игры пройдут с 10 по 15 октября в американском Сан-Диего.

Пляжный футбол включен в программу II Европейских игр в Минске. Сборная Беларуси на первом этапе этих соревнований сыграет в группе А с командами Румынии (25 июня), Швейцарии (26 июня) и Португалии (27 июня). В предварительном квартете В выступят сборные Италии, Испании, Украины и России. После две лучшие дружины из каждой группы продолжат борьбу за награды. Полуфиналы состоятся 28 июня, а медальные поединки - 29 июня.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Испания, пляжный футбол, турнир
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
ilex.by
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3761 BYN 2.368 BYN 2.374 BYN
USD
2.102 BYN 2.093 BYN 2.097 BYN
RUB
3.2716 BYN 3.275 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества
Все видео

Фотоновости

Петришенко провел заседание Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров
Все фото

Инфографика

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2018/2019 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 29 или 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 8 июня.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот до $1,5 млрд
Лукашенко: Беларусь продолжит поддерживать Сирию на международной арене в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Завершился официальный визит Лукашенко в Турцию
Политика
Фото из архива Новый офис отделения посольства Финляндии в Беларуси откроется 18 апреля
Зарубежным дипломатам устроят экскурсию по индустриальному парку "Великий камень"
"Восточное партнерство" должно быть нацелено на содействие миру и безопасности - Шестаков
Экономика
Компания 3М представила новинки продукции для авторемонта в Минске
Беларусь планирует начать поставки рыбы и детского питания в Китай
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 8,5%
Происшествия
Фото из архива Бывшего зампредседателя Мингорисполкома судят за взяточничество
Уклониста от призыва из Беларуси задержали на рейсе из Нур-Султана
На пожаре в Гродненском районе погибла дачница
Общество
Фото из архива ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля
Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля
Беларусь подала заявку на проведение международного конгресса по рыболовному спорту в 2021 году
Регионы
Фото из архива Межотраслевую ярмарку вакансий организуют в Бресте 25 апреля
Маршруты транспорта в Минске 22-25 июня изменятся в связи с велогонками на Европейских играх
Гималайский медвежонок растет в гродненском зоопарке
Технологии
Фото из архива Могилев примет отборочный турнир по киберспорту "Битва городов" 28 апреля
Стали известны первые подробности о новой PlayStation
В Беларуси открывают новую IT-вакансию, где нужно думать как хакер
Культура
Фото из архива Уличный театральный проект "Без сцены" реализуют в Минске
На Национальную литературную премию подано 75 заявок
В Витебске открывается выставка графики белорусско-израильского художника Иосифа Капеляна
В мире
Фото <a href="https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0 В Индонезии проходят президентские и парламентские выборы
В Житомирской области Украины из-за кори закрыли две школы
В Чили потерпел крушение самолет
Калейдоскоп
Фото mirror.co.uk В Великобритании в 44 года умерла самая старая золотая рыбка
В Италии открылась выставка к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи
Видео корейской группы BTS побило рекорд YouTube по просмотрам
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь богаче писательской фантазии
На себя уповаю
Девятый – «энергетический» вал
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия