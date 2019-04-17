Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с чехами в квалификации Всемирных пляжных игр

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Барселоне прошла жеребьевка отборочного турнира по пляжному футболу на первых Всемирных пляжных играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси в первом матче отборочного турнира в испанском Салоу 9 мая сыграет с командой Чехии. Победитель этой встречи во втором туре сыграет 10 мая с лучшей командой пары Испания-Турция. По итогам европейской квалификации, которая завершится 12 мая, путевки на Всемирные игры получат 4 лучшие из 16 участвующих команд. Первые пляжные игры пройдут с 10 по 15 октября в американском Сан-Диего.
Пляжный футбол включен в программу II Европейских игр в Минске. Сборная Беларуси на первом этапе этих соревнований сыграет в группе А с командами Румынии (25 июня), Швейцарии (26 июня) и Португалии (27 июня). В предварительном квартете В выступят сборные Италии, Испании, Украины и России. После две лучшие дружины из каждой группы продолжат борьбу за награды. Полуфиналы состоятся 28 июня, а медальные поединки - 29 июня.-0-
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