Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников в Евролиге и квалификации ЧМ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по Евролиге и отборочному турниру чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе Евролиги в португальском Назаре подопечные Николаса Альварадо сыграют в 3-й группе с командами Испании (17 июня), России (18 июня) и Турции (19 июня). Затем также в Назаре с 21 по 27 июня белорусы попытаются завоевать путевку в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет с 19 по 29 августа в Москве. В квалификационной группе соперниками белорусской сборной будут команды Испании, Польши и один из победителей предварительного отборочного этапа. Соперники у белорусской дружины очень серьезные. В частности, россияне являются двукратными чемпионами планеты, многократным призером Евролиги, испанцы трижды были серебряным призерами мировых первенств и несколько раза выигрывали медали Евролиги.

Сегодня в Минске сборная Беларуси начала подготовку к предстоящим турнирам. В ее составе 13 футболистов: вратари - Константин Магалецкий, Владимир Устинович (оба - "ЦОР-Масита", Кировск), Станислав Клещюк ("Динамо", Минск); полевые игроки - Юрий Петровский, Вадим Бокач, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Егор Гордецкий, Антон Акулич (все - "ЦОР-Масита", Кировск), Олег Гапон, Никита Чайковский (оба - "Гроднооблспорт"), Евгений Новиков ("Брест"), Александр Кириллов ("Щучин").

Учебно-тренировочный сбор продлится до 15 июня, после чего команда отправится в Португалию.-0-