Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые вышла в финал Евролиги

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала третью победу в суперфинале Евролиги, который проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем матче предварительного этапа подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо обыграли команду Польши со счетом 3:1.

В первом поединке предварительной группы В белорусы уверенно переиграли одну из сильнейших команд мира сборную Испании с сухим счетом 4:0, а потом одолели в серии послематчевых пенальти чемпиона мира команду России. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью - 5:5, а пенальти лучше пробили белорусские спортсмены - 4:2. Позже в заключительном матче испанцы встретятся с россиянами.

Положение команд: Беларусь - 7 очков (3 матча), Россия - 3 (2), Испания - 3 (2), Польша - 0 (3).

Таким образом, белорусы заняли первое место в группе и завтра впервые в истории сыграют в решающем поединке Евролиги.

Соперник белорусской сборной определится сегодня вечером после поединка фаворитов квартета А итальянцев и португальцев. Сегодня в этой группе команда Швейцарии одолела Украину со счетом 7:6. Положение команд: Италия - 6 (2), Португалия - 6 (2), Швейцария - 3 (3), Украина - 0 (3).

В прошлом году победителями Евролиги в седьмой раз стали португальцы, серебро завоевали швейцарцы, бронза досталась испанцам. Белорусы дважды подряд занимали 5-е место (2018, 2019).-0-