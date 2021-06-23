Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла у испанцев в квалификации ЧМ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила первый этап отборочного турнира чемпионата мира в португальском Назаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче квалификационной группы С подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо одолели его соотечественников испанцев с минимальным перевесом - 4:3. До этого белорусы разгромили сборные Польши (8:2) и Норвегии (9:2). Итоговое положение: Беларусь - 9 очков, Испания - 4, Польша - 3, Норвегия - 0.

Составы остальных групп: А - Португалия, Украина, Турция, Казахстан; В - Италия, Германия, Дания, Румыния; D - Швейцария, Франция, Эстония, Азербайджан.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за путевки в финальную стадию чемпионата мира. По итогам европейской квалификации пропуска в Москву получат четыре команды. Финальная стадия планетарного форума с участием 16 лучших сборных со всех континентов пройдет в российской столице с 19 по 29 августа. Белорусская команда, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, лишь раз пробилась в финальную часть мирового первенства. В 2019 году в парагвайском Асунсьоне она не смогла выйти в плей-офф, заняв 3-е место в своей предварительной группе.

На прошлой неделе сборная Беларуси также в Назаре пробилась в Суперфинал Евролиги. В предварительной группе С белорусы разгромили команду Турции со счетом 8:2, но уступили сборным Испании (3:6) и России (3:5). Суперфинал Евролиги пройдет 9-12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош. Вместе с белорусами там выступят сборные Польши, Украины, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии и России.-0-