Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз подряд пробилась в финальную стадию чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке квалификации мирового первенства в португальском Назаре подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо одержали волевую викторию над командой Германии со результатом 5:1. Немцы открыли счет в середине второго периода после удара Кристиана Бирмана, а потом Егор Гардецкий, Никита Чайковский, Олег Гапон и дважды Иван Константинов довели дело до разгрома.

В предварительном квалификационном раунде белорусы заняли первое место в группе С, победив соперников из Польши - 8:2, Норвегии - 9:2 и Испании - 4:3.

Впервые белорусские мастера пляжного футбола играли в финале ЧМ в 2019 году. В парагвайском Асунсьоне они не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в своей предварительной группе.

Также сегодня состоятся еще три четвертьфинальных матча, победители которых получат путевки в финал чемпионата мира-2021: Швейцария - Украина, Италия - Испания, Португалия - Азербайджан.

Финальная стадия планетарного форума с участием 16 лучших сборных со всех континентов пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.

На прошлой неделе сборная Беларуси также в Назаре пробилась в Суперфинал Евролиги. В предварительной группе С белорусы разгромили команду Турции со счетом 8:2, но уступили сборным Испании (3:6) и России (3:5). Суперфинал Евролиги пройдет 9-12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош. Вместе с белорусами там выступят сборные Польши, Украины, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии и России.-0-