Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила первый сбор разгромной победой над питерским "Сити"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила первый предсезонный учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо разгромили питерский клуб "Сити" со счетом 8:2. Хет-трик в этой встрече оформил Игорь Бриштель, еще по голу забили Юрий Петровский, Иван Константинов, Илья Савич, Анатолий Рябко и Константин Магалецкий.

До этого белорусские "пляжники" дважды уверенно обыграли чемпиона России санкт-перербургский "Кристалл": сначала 9:4 (голы у белорусов: Юрий Петровский - 3, Игорь Бриштель, Иван Константинов - по 2, Иван Миранович, Вадим Бокач - по 1), затем 9:5 (Игорь Бриштель - 5, Евгений Новиков, Иван Константинов, Никита Чайковский, автогол).

В новом сезоне сборная Беларуси по пляжному футболу примет участие в нескольких престижных турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира-2021.-0-