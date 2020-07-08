Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила тренировочный сбор в Минске

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила очередной предсезонный учебно-тренировочный сбор в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этот раз лучшие белорусские игроки в течение десяти дней готовились на базе СОК "Олимпийский" под началом известного испанского специалиста Николаса Альварадо. Ранее он и его ассистент Хайме Паз не имели возможности приехать в Минск и тренировать. Зато сейчас их присутствие заметно повлияло на самоотдачу и работоспособность футболистов, особенно тех, кто недавно влился в состав главной команды страны: Кирилла Христюка, Ивана Войтовича, Александра Кириллова и Максима Цивинского. На этом сборе испанские тренеры главный упор сделали на упражнения по развитию выносливости и физической силы. Во время интенсивных занятий не были забыты и чисто игровые элементы, варианты различных тактических комбинаций, командного взаимодействия.

Теперь игроки национальной сборной отправляются в свои клубы и будут готовиться к очередному туру чемпионата Беларуси, который пройдет 18-19 июля в Кировске. После четырех туров 13-го национального первенства прямые путевки в полуфинал завоевали "Кировск-СДЮШОР" и "Брест". В четвертьфиналах сыграют "Гроднооблспорт" - "Полесье" (Кобрин), "Щучин" - "М-Сити" (Мозырь).-0-