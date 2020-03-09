Сборная Беларуси по спортивной акробатике выиграла три медали на этапе КМ в Португалии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по спортивной акробатике выиграла три медали различного достоинства на этапе Кубка мира, который завершился в португальском Майя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Наибольший успех на данном турнире сопутствовал белорусам в соревнованиях мужских дуэтов. Серебро обеспечили себе Максим Маркевич и Олег Михалевич, получившие от судей итоговую оценку 28,180 балла. Бронзовые медали выиграли Артем Ященко и Алексей Заяц (28,030). Победили в этом виде британцы Сэмуэль Лардж и Самми Нассман (29,700).

Еще один медальный успех отметили белорусы в финале турнира смешанных пар. Серебро завоевали Анна Касьян и Константин Евстафеев (28,870). Увы, их соотечественники, победители Европейских игр-2019 Ольга Мельник и Артур Беляков с оценкой 28,610 очка заняли четвертое место.

Впереди у сборной Беларуси по спортивной акробатике выступление на болгарском этапе Кубка мира, который пройдет в Софии в начале апреля.-0-