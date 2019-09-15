Сборная Беларуси победила Финляндию на ЧЕ по волейболу, отыграв матчболы в 3-м сете

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу на первом этапе чемпионата Европы в Любляне, на тай-брейке обыграв команду Финляндии со счетом 2: 3 (13:25, 17:25, 30:28, 25:22, 15:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух стартовых неудач белорусы встречались с финнами. Матч подопечные Виктора Бекши начали не самым лучшим образом, уступив в первом сете 13:25. Во второй партии борьба была более упорной, однако в итоге северяне добились своего 25:17. В третьей партии удача также сначала была на стороне финской сборной, однако в итоге успех праздновали белорусы - 30:28. Четвертый сет прошел с подавляющим преимуществом наших соотечественников - 25:22. В пятой партии наши земляки с трудом добились успеха (15:13), одержав первую победу в истории выступления мужской национальной сборной в финальных турнирах чемпионата Европы.

В первом туре белорусские волейболисты проиграли словенцам - 0:3, а затем уступили россиянам - 1:3.

Днем ранее в поединках предварительной группы С команда России в трех партиях обыграла македонцев – 3:0 (25:15, 25:16, 30:28), а финны в упорной борьбе уступили словенцам – 1:3 (18:25, 24:26, 26:24, 15:25).

16 сентября сборная Беларуси сыграет с Южной Македонией, а на следующий день проведет заключительный матч первого этапа против Турции.

В 1/8 финала континентального первенства попадут по четыре лучшие команды из четырех предварительных групп.-0-