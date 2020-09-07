Сборная Беларуси победила Казахстан в Лиге наций

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси обыграли команду Казахстана со счетом 2:1 в гостевом матче Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Алматы команды не смогли поразить ворота. В начале второй половины игры белорусы стали действовать гораздо активнее, и на 53-й минуте Максим Бордачев открыл счет после верховой передачи Игоря Стасевича. Подопечные Михаила Мархеля недолго были впереди - менее чем через 10 минут ошибку допустил голкипер белорусов Александр Гутор, и Абат Аймбетов восстановил равновесие. А на 86-й минуте при вводе мяча из-за боковой линии грубо ошибся один из защитников хозяев, и Виталий Лисакович забил победный гол сборной Беларуси.

В первом туре соревнований белорусы проиграли в Минске албанцам со счетом 0:2, а казахстанские футболисты с таким же результатом обыграли в Вильнюсе команду Литвы. Сегодня литовцы сыграют в Тиране со сборной Албании.

Расписание остальных встреч в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:

11 октября Литва - Беларусь, Казахстан - Албания;

14 октября Беларусь - Казахстан, Литва - Албания;

15 ноября Беларусь - Литва, Албания - Казахстан;

18 ноября Албания - Беларусь, Казахстан - Литва.

По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В дебютном сезоне Лиги наций сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.-0-