Сборная Беларуси потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси опустилась на пять позиций в обновленном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает сейчас 95-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале октября подопечные Георгия Кондратьева проиграли в двух подряд отборочных матчах чемпионата мира с одинаковым результатом 0:2 командам Эстонии (в гостях) и Чехии (дома). Таким образом, белорусы теперь имеют в пассиве семь поражений подряд. У белорусской команды сейчас 1234 очка. Свой заключительный поединок в квалификационной группе Е мирового первенства сборная Беларуси проведет 13 ноября в гостях у команды Уэльса, которая занимает 19-е место в рейтинге ФИФА.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1832 очка;
2. Бразилия - 1820;
3. Франция - 1779;
4. Италия - 1750;
5. Англия - 1750;
6. Аргентина - 1738;
7. Испания - 1687;
8. Португалия - 1681;
9. Мексика - 1672;
10. Дания - 1668.
Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 25 ноября.-0-