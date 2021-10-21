Сборная Беларуси потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси опустилась на пять позиций в обновленном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает сейчас 95-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале октября подопечные Георгия Кондратьева проиграли в двух подряд отборочных матчах чемпионата мира с одинаковым результатом 0:2 командам Эстонии (в гостях) и Чехии (дома). Таким образом, белорусы теперь имеют в пассиве семь поражений подряд. У белорусской команды сейчас 1234 очка. Свой заключительный поединок в квалификационной группе Е мирового первенства сборная Беларуси проведет 13 ноября в гостях у команды Уэльса, которая занимает 19-е место в рейтинге ФИФА.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1832 очка;

2. Бразилия - 1820;

3. Франция - 1779;

4. Италия - 1750;

5. Англия - 1750;

6. Аргентина - 1738;

7. Испания - 1687;

8. Португалия - 1681;

9. Мексика - 1672;

10. Дания - 1668.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 25 ноября.-0-