Сборная Беларуси примет казахстанцев в квалификации ЧЕ по мини-футболу

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет сегодня очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке четвертого тура 5-й квалификационной группы белорусская команда в минском дворце спорта "Уручье" встретится со сборной Казахстана (начало в 19.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На прошлой неделе эти соперники встречались в Нур-Султане и тогда белорусы уступили со счетом 2:5. У проигравших отличились Сергей Крыкун и Юрий Рабыко.

В стартовом матче подопечные Александра Савинцева победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк), а затем в Будапеште проиграли венграм - 1:2 (гол у белорусов - Сергей Силивончик). Спортсмены Казахстана, кроме виктории над белорусской дружиной, разгромили у себя дома венгров - 5:0.

Положение команд: Казахстан - 6 очков (2 матча), Беларусь - 3 (3), Венгрия - 3 (3), Израиль - 3 (2).

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-