Сборная Беларуси проведет свой третий матч ЧМ по хоккею в Латвии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси проведет свой третий матч на чемпионате мира по хоккею, который проходит в столице Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником дружины Михаила Захарова станет команда Чехии. Встреча на льду олимпийского спортивного центра начнется в 20.15 по белорусскому времени.

Перед встречей с дружиной Филипа Пешана белорусы провели победный матч против сборной Швеции, добившись положительного результата (1:0) впервые за последние четыре года выступлений в элитном дивизионе на чемпионатах мира. Решающую шайбу в ворота "Тре Крунур" забросил Герман Нестеров. Белорусы сыграли очень организованно, собранно и по заслугам отпраздновали этот успех. Голкипер сборной Дэнни Тэйлор отразил 32 броска соперника и оформил первый шатаут в форме сборной Беларуси. После этого матча он входит в тройку лучших голкиперов тура, занимая второе место по проценту отраженных бросков (98,28%) и коэффициенту надежности (0,56).

Что касается соперников белорусов, то они еще не испытали радости побед на турнире. В стартовом поединке чешская дружина уступила россиянам - 3:4, пропустив последнюю шайбу менее чем за минуту до финальной сирены. Затем команда Филипа Пешана не нашла аргументов против швейцарцев (2:5). Альпийская команда строго сыграла в обороне и использовала удаления в стане соперников, забросив в большинстве четыре из пяти шайб.

Сборная Беларуси занимает пятое место в группе А с одной победой после двух матчей. Ее соперники находятся на непривычно низкой для себя седьмой позиции.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-