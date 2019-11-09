Сборная Беларуси разгромила хозяев на на юниорском хоккейном турнире в Дании и заняла третье место

9 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусская юниорская сборная (U-18) разгромила сборную хозяев на международном турнире в Дании со счетом 9:0 (1:0, 5:0, 3:0) и заняла третье место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Дмитрия Руммо не очень уверенно начали заключительную встречу, добившись первого взятия ворот датчан в середине первого периода. Отличился Марк Ярута, в итоге записавший на свой счет дубль.

Во втором периоде белорусские юниоры менее расточительно отнеслись к голевым моментом и поразили ворота хозяев состязаний еще пять раз, фактически сняв все вопросы относительно победителей матча. Впрочем, на этом экзекуция датчан не закончилась. В третьем периоде голкипер датчан еще трижды вынужден был капитулировать перед атакой гостей. Второй дубль в составе белорусской сборной записал на свой счет Олег Пожиган.

Первое место разыграют в заключительном матче состязаний дружины Германии и Словакии-0-