Сборная Беларуси сыграет сегодня в гостях против Северной Ирландии в квалификации Евро-2020

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня второй поединок отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором туре соревнований квалификационной группы С белорусы сыграют в Белфасте с командой Северной Ирландии (начало в 22.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эту встречу будет судить бригада польских рефери во главе с Павлом Рачковским.
В стартовом туре квалификационной группы С белорусы потерпели крупное поражение в гостях у голландцев - 0:4, а североирландцы победили на своем поле эстонцев со счетом 2:0. Ранее сборные Беларуси и Северной Ирландии встречались лишь один раз - в мае 2016 года в Белфасте хозяева обыграли белорусов в товарищеском матче со счетом 3:0.
В другой сегодняшней встрече группы С сборная Нидерландов примет в Амстердаме футболистов Германии.-0-
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