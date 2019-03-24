Сборная Беларуси сыграет сегодня в гостях против Северной Ирландии в квалификации Евро-2020

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня второй поединок отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований квалификационной группы С белорусы сыграют в Белфасте с командой Северной Ирландии (начало в 22.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эту встречу будет судить бригада польских рефери во главе с Павлом Рачковским.

Польские рефери во главе с Павлом Рачковским назначены на матч квалификации Евро-2020 между Северной Ирландией и Беларусью Встречу сборных Северной Ирландии и Беларуси, которая состоится 24 марта в Белфасте, будет судить бригада польских рефери во главе с Павлом Рачковским.

В стартовом туре квалификационной группы С белорусы потерпели крупное поражение в гостях у голландцев - 0:4, а североирландцы победили на своем поле эстонцев со счетом 2:0. Ранее сборные Беларуси и Северной Ирландии встречались лишь один раз - в мае 2016 года в Белфасте хозяева обыграли белорусов в товарищеском матче со счетом 3:0.

В другой сегодняшней встрече группы С сборная Нидерландов примет в Амстердаме футболистов Германии.-0-

Фото АБФФ