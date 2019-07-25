25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси впервые вышла в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время второго квалификационного турнира в группе 1 белорусы сенсационно обыграли чемпионов мира 2007 года Португалию - 3:2, Италию в серии пенальти 4:3 (3:3 в основное время). Успех в матчах с такими серьезными соперниками позволил подопечным Николаса Альварадо рассчитывать на высокое место в группе.

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию в отборе к ЧМ Белорусская команда в противостоянии со второй командой мирового рейтинга открыла счет на 5-й минуте: точным ударом отличился Вадим Бокач.

Сборная Беларуси по пляжному футболу по пенальти обыграла Италию в квалификации ЧМ Счет в прошедшем в Москве матче был открыт во втором периоде после точного удара Олега Гапона. Итальянцы еще до перерыва вышли вперед - 2:1, а на 28-й минуте Симоне Маринай увеличил преимущество "Скуадра адзурры" - 3:1.

Многое зависело от исхода матча Португалия - Польша, который завершился победой пиренейцев - 8:3.

Этот результат гарантировал выход в финальную часть чемпионата мира белорусам.

Турнирное положение: Беларусь - 4 очка (2 матча), Италия - 3 (2), Португалия - 3 (2), Польша - 0 (2).

Сборная Беларуси, независимо от исхода результата 26 июля с Польшей, не опустится в таблице ниже второго места, которое гарантирует поездку в Парагвай. Вторую путевку на чемпионат разыграют Италия и Португалия.

Финальная часть мирового форума по пляжному футболу с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне.-0-

Фото beachsoccer.ru