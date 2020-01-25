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25 января 2020, 13:45

Сборная Беларуси вышла в полуфинал ЧЕ по индор-хоккею в Минске

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по индор-хоккею вышла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв в заключительном матче группового этапа команду Швейцарии со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 1:0, 2:0), передает корреспондент БЕЛТА.

Судьба путевки в полуфинал по большому счету была решена уже в стартовой четверти матча. Прессинг белорусок трансформировался в три заброшенные мяча. Отличились Юлия Курганская, Крестина Попкова и Карина Сыддыкова. Затем, благодаря Марине Никитиной, Светлане Богушевич и Дарье Белоусовой, а также Карине Сыддыковой, оформившей дубль, счет вырос до еще более крупного.

В утренней программе второго дня чемпионата Европы также состоялись матчи: Чехия - Украина - 5:4; Германия - Бельгия - 7:3; Нидерланды - Австрия - 5:0.

Таким образом, в первом полуфинальном матче подопечные Хермана Круиса встретятся с лучшей командой группы А - дружиной Германии. Матч состоится сегодня в 19.15. Во втором поединке за право сыграть в решающей стадии турнира голландки поспорят с командой Чехии (20.45).

В играх команд, борющихся за сохранение прописки в высшем дивизионе европейского индор-хоккея, швейцарки сыграют с бельгийками, а австрийки с украинками.

ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею (хоккей на траве в закрытых помещениях) среди женских команд проходит во Дворце спорта с 24 по 26 января. Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. Чемпионат станет отборочным к мировому первенству 2021 года, куда отправится шесть лучших команд Старого Света.

Женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею является двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах девушки завоевали бронзовые награды. В 2018 году команда заняла также третье место на Кубке мира.-0-

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