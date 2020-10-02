Сборная Беларуси выступит на ЧЕ-2020 по академической гребле в Познани

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы - 2020 по академической гребле, который 9-11 октября пройдет в Познани (Польша), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по гребным видам спорта.

Белорусы выступят в девяти видах программы. В женских состязаниях будут участвовать Анастасия Янина и Елена Фурман (двойка парная легкого веса), Дина Галуц и Ксения Романовская (двойка распашная), Татьяна Климович и Яна Цупа (двойка парная). В гонках одиночек среди паралимпиек Беларусь представит Людмила Волчек.

У мужчин ставка сделана на Дениса Мигаля (одиночка), Николая Шарлапа и Дениса Суровца (двойка распашная), Егора Шлюпского и Ивана Брынзу (двойка парная), Вадима Лялина, Дмитрия Выберанеца, Дмитрия Фурмана, Сергея Володько (четверка распашная), а также Максима Метлова в стартах одиночек среди паралимпийцев.

В 2019 году континентальный форум проходил в швейцарском Люцерне. Белорусы тогда выиграли две медали. Золото в гонках женских двоек парных легкого веса добыли Анастасия Янина и Елена Фурман, а бронзу в стартах мужских одиночек завоевал Филипп Пауков.-0-