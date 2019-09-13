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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия в Италии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском стрелковом союзе.
Континентальное первенство пройдет с 14 по 26 сентября в Болонье и Тольмедзо. В соревнованиях мужчин Беларусь представят Илья Чергейко, Виталий Бубнович и Юрий Щербацевич (все - винтовка). В состязаниях женщин выступят Мария Мартынова, Светлана Щербацевич (обе - винтовка) и Виктория Чайка (пистолет).
Параллельно с состязаниями взрослых стрелков борьбу за награды чемпионата Европы поведут юниоры. Беларусь в стартах данной возрастной группы представят Юлианна Рогач и Абдул-Азиз Курди, специализирующиеся в стрельбе из пистолета.-0-