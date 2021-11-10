Сборная Беларуси выступит на ЧМ по самбо в Узбекистане

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси выступит на чемпионате мира по самбо, который пройдет 12-14 ноября в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Женский состав команды таков: Анфиса Копаева (50 кг), Марина Жарская (54 кг), Татьяна Мацко (59 кг), Вера Гореликова (65 кг), Карина Шут (72 кг), Светлана Тимошенко (80 кг), Мария Кондратьева (свыше 80 кг).

У мужчин в спортивном самбо выступят: Павел Гладких (64 кг), Владислав Саяпин (71 кг), Александр Кокша (79 кг), Тимофей Емельянов (88 кг), Андрей Казусенок (98 кг), Дмитрий Хохлов (свыше 98 кг).

В разделе боевого самбо Беларусь представит Евгений Михно (64 кг).

Команда уже вылетела в Ташкент, где продолжает подготовку к турниру.

Что касается программы соревнований, то 12 ноября станут известны победители в весовых категориях 50 кг, 54 кг, 59 кг среди женщин и 58 кг, 64 кг среди мужчин в спортивном самбо. Мастера боевой самообороны без оружия выявят сильнейших в категориях 98 кг и свыше 98 кг.

На следующий день своих обладателей найдут медали в весовых категориях 65 кг, 72 кг среди женщин и 71 кг, 79 кг, 88 кг среди мужчин. В боевом самбо выйдут на ковер атлеты в категориях 58 кг и 64 кг.

В заключительный день соревнований по спортивному самбо сильнейших выявят женщины (80 кг и свыше 80 кг), а также мужчины в категориях 98 кг и свыше 98 кг. В боевом самбо станут известны призеры в дивизионах 71 кг, 79 кг, 88 кг.

На прошлогоднем планетарном форуме в Нови-Саде (Сербия) белорусская команда завоевала 13 наград различного достоинства (3-5-5) и заняла второе место в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь россиян, на счету которых было 25 медалей (17-4-4).-0-