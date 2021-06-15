Сборная Беларуси выступит на командном ЧЕ по легкой атлетике в первой лиге

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси выступит на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в первой лиге. Турнир пройдет 19-20 июня в Клуж-Напоке (Румыния), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В стартах мужчин выступят Максим Граборенко (100 м), Виталий Парахонько (бег на 110 м с барьерами), Юрий Заболотный (200 м), Александр Василевский (400 м), Егор Ховратович (400 м с барьерами), Ян Слома (800 м), Илья Карнаухов (1500 м, 3000 м), Вячеслав Скудный (3000 м с препятствиями), Сергей Кравченя (5000 м), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Никита Лопатенко (прыжок в длину), Андрей Чурило (прыжок в высоту), Матвей Волков (прыжок с шестом), Алексей Ничипор (толкание ядра), Глеб Жук (метание диска), Валерий Изотов (метание копья), Николай Башан (метание молота). В эстафете 4х100 м будут участвовать Денис Близнец, Максим Богдан, Максим Граборенко, Станислав Дорогокупец, Сергей Пустобаев, Юрий Заболотный. На эстафету 4х400 м отобраны Алексей Лазарев, Егор Ховратович, Марк Патей, Роман Володькин, Александр Василевский, Игорь Зубко.

В соревнованиях женщин Беларусь представят Кристина Тимановская (бег на 100 м, 200 м), Эльвира Герман (100 м с барьерами), Анна Михайлова (400 м), Александра Хильманович (400 м с барьерами), Ольга Немогай (800 м), Дарья Борисевич (1500 м, 3000 м), Татьяна Шабанова (3000 м с препятствиями), Екатерина Корнеенко (5000 м), Виолетта Скворцова (тройной прыжок), Полина Злотникова (прыжок в длину), Мария Жодик (прыжок в высоту), Кристина Концевенко (прыжок с шестом), Юлия Леонтюк (толкание ядра), Светлана Серова (метание диска), Виктория Богуцкая (метание копья), Анастасия Коломоец (метание молота). В эстафете 4х100 м выступят Эльвира Герман, Екатерина Харашкевич, Светлана Парахонько, Руслана Рашкован, Кристина Тимановская, Екатерина Живаева. Юлия Близнец, Астерия Лимай, Алина Лучшева, Анна Михайлова, Кристина Мулярчик, Александра Хильманович поучаствуют в эстафете 4х400 м.

В составе первой лиги в нынешнем году выступят команды 13 стран: Беларусь, Бельгия, Греция, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Турция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. По итогам чемпионата в Суперлигу выйдут две сборные, набравшие наибольшее количество очков. Три команды, замкнувшие итоговый протокол, покинут первую лигу и перейдут во вторую.-0-