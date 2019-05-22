22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.

В активе белорусской команды 2735 очков после завершившегося в первом дивизионе чемпионата мира в Нур-Султане. Как отметили в ФХБ, на чемпионате мира-2020, который пройдет в Швейцарии, сборная Беларуси может сыграть в одной группе с командами Словакии, Дании и Великобритании.

На чемпионате мира в 2020 году сборные Беларуси и Латвии будут застрахованы от вылета из элитного дивизиона, поскольку являются хозяевами следующего мирового форума в 2021 году.

Окончательно рейтинг ведущих сборных будет обновлен после завершения чемпионата мира в Словакии в элитном дивизионе.-0-