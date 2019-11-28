Сборная Беларуси занимает 87-е место в ноябрьском рейтинге ФИФА

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси занимает 87-е место в ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению со списком месячной давности белорусская команда опустилась на одну строку, имея в активе 1280 очков. За прошедшее время подопечные Михаила Мархеля потерпели два выездных поражения: на финише отборочного турнира Евро-2020 от Германии (0:4) и в спарринге от команды Черногории (0:2). Соперник белорусов по полуфиналу Лиги наций сборная Грузии занимает 91-е место в ноябрьском рейтинге.

Топ-10 ноябрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645,

6. Хорватия - 1642,

7. Португалия - 1639,

8. Испания - 1636,

9. Аргентина - 1623,

10. Колумбия - 1622.

Лучший показатель из стран бывшего СССР у сборной Украины, которая занимает 24-е место, россияне находятся на 38-й позиции.

Следующий рейтинг Международной федерации футбола будет опубликован 19 декабря.-0-