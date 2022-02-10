Сборная Беларуси занимает 94-е место в новом рейтинге ФИФА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 94-е место в обновленном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С момента опубликования прошлого рейтинг-листа (24 декабря 2021 года) команда Георгия Кондратьева не играла и в ее активе по-прежнему 1233,43 очка. Ближайшие встречи белорусские футболисты проведут на учебно-тренировочном сборе в Бахрейне. В первом спарринге 26 марта сборная Беларуси в городе Манама сыграет с индийцами, а 29 марта там же встретится с командой Бахрейна. Белорусская сборная еще ни разу не встречалась с этими соперниками. Сейчас в рейтинге ФИФА Бахрейн находится на 89-й позиции, Индия - на 104-й строке.

Из представителей бывшего СССР выше всех находится сборная Украины, у которой 27-я позиция. Выше белорусов также Россия (35-е место), Узбекистан (85), Грузия (86) и Армения (92). Ниже белорусской сборной Кыргызстан (96), Эстония (106), Таджикистан (115), Казахстан (120), Азербайджан (121), Туркменистан (134), Латвия (135), Литва (137), Молдова (181).

Топ-10 декабрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1828,45 очка;

2. Бразилия - 1823,42;

3. Франция - 1786,15;

4. Аргентина - 1766,99;

5. Англия - 1755,52;

6. Италия - 1740,77;

7. Испания - 1704,75;

8. Португалия - 1660,25;

9. Дания - 1654,54;

10. Нидерланды - 1653,73.

Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 31 марта.-0-