Сборная Беларуси заняла 7-е место в мужской эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский квартет в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова занял 7-е место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы завершили самый зрелищный вид программы состязаний в Австрии на 2 мин. 37,6 сек. (0+7) позже победителей. Викторию праздновали норвежцы, пересекшие финишную черту через 1 час 14 мин. 44,2 сек. после начала эстафетной гонки. Они лишь на последнем этапе смогли оставить позади преследователей из команды Германии, которая пришла на финиш спустя 2 секунды после победителей. Замкнули тройку сильнейших французы. Их итоговый результат хуже норвежского на 51,9 сек.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет во французском Анси с 19 по 22 декабря.-0-

Фото Дениса Костюченко