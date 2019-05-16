Сборная Чехии одержала волевую победу над Латвией на ЧМ по хоккею

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Чехии обыграла Латвию со счетом 6:3 на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде латвийцы, усилиями Микса Индрашиса и Лауриса Дарзиньша, дважды реализовали большинство и получили ощутимое преимущество - 2:0. Чешские хоккеисты до середины второго периода не могли перехватить инициативу. Однако после удаления до конца игры за удар соперника в голову Мариса Буцевкиса, им удалось сократить отставание - 2:2, а еще до второго перерыва и вовсе выйти вперед. С броском Якуба Ворачека не справился Элвис Мерзликинс, пропустив шайбу под ловушкой - 3:2. Далее чехи развили успех и победили - 6:3.

Турнирное положение группы группы В: Россия - 12 очков (4 матча), Швейцария - 12 (4), Швеция - 9 (4), Чехия - 9 (4), Латвия - 6 (4), Норвегия - 0 (4), Австрия - 0 (4), Италия - 0 (4).

В группе А Финляндия добилсь успеха в матче с Данией - 3:1.

Турнирное положение группы А: Германия - 12 (4), Финляндия - 10 (4), Канада - 9 (4), США - 8 (4), Дания - 5 (4), Словакия - 3 (4), Франция - 1 (4), Великобритания - 0 (4).

Мировой форум продолжится 17 мая хоккейными поединками Франция - Словакия (17.15), Австрия - Норвегия (17.15), Финляндия - Великобритания (21.15) и Чехия - Италия (21.15).

Лучшими бомбардирами чемпионата являются россиянин Никита Кучеров и Вильям Нюландер из Швеции, у которых по 10 очков по системе "гол+пас".-0-