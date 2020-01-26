Сборная Чехии завоевала бронзу ЧЕ по индор-хоккею в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Чехии выиграла бронзовые медали завершающегося в Минске чемпионата Европы по индор-хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дружина Чехии обыграла в споре за третье место действующих чемпионок мира, команду Германии в серии буллитов - 2:1 (основное время - 2:2).

Команды начали встречу с оглядкой на собственные ворота, ведь цена ошибки была высокой. В этой ситуации лучше сориентировались чешки, игрок которых Катерина Лацина открыла счет под занавес стартовой четверти поединка. Заброшенный мяч заставил немок во второй четверти матча активизироваться. Их атаки приносили плоды дважды. Сначала Бенедетта Венцель сравняла счет, а затем Шарлотт Герстенхофер вывела немок вперед.

В третьей четверти чешки дождались своего шанса и, получив право на штрафной-угловой, использовали его сполна. Эффектный мяч записала на свой счет Адела Леговцова, сравнявшая счет. Немки вновь пошли вперед, однако действовали с некоторой долей академичности. И счет не изменился.

Заключительный отрезок матча начался с того, что немки получили право на пенальти. Но Стине Курц его не реализовала, пробив мимо ворот. Чешки в заключительные минуты встречи сконцентрировались на обороне, беспокоя немок острыми контратаками. Но счет остался прежним. Команды перешли к выяснению отношений в серии буллитов, которые лучше пробили чешки. Победная попытка на счету Катерины Лациной. Таким образом, немки лишь второй раз в истории континентальных первенств по индор-хоккею остались без наград состязаний.

В двух других матчах заключительного дня турнира путевки на Кубок мира забронировали дружины Украины и Австрии. Украинки, выиграв у швейцарок 6:2, застолбили за собой пятое место по итогам чемпионата. Шестая позиция в итоговом протоколе осталась за сборной Австрии, обыгравшей бельгиек - 3:1.

Что касается дружин Бельгии и Швейцарии, то они согласно регламенту чемпионата покидают высший дивизион европейского индор-хоккея.

В финальном матче турнира золото оспорят сборные Беларуси и Нидерландов.

ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею (хоккей на траве в закрытых помещениях) среди женских команд проходит во Дворце спорта с 24 по 26 января. Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. Чемпионат станет отборочным к мировому первенству 2021 года, куда отправится шесть лучших команд Старого Света.-0-

Фото Андрея Покумейко