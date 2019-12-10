Сборная Дании в овертайме победила Словению на молодежном ЧМ по хоккею в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Дании в овертайме победила Словению со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) на молодежном чемпионате мира в первом дивизионе в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с преимуществом датской команды, которая с первых минут начала атаки на оборонительные порядки соперников. Контратаки словенцев также носили весьма острый характер. В одной из них на 7-й минуте словенская сборная открыла счет благодаря мастерству Матица Торока.

Успех словенцев не внес существенных корректив в планы датчан на матч. Они продолжали осаждать ворота конкурентов. Второго взятия ворот в основное время матча пришлось ждать до 27-й минуты встречи. Счет сравнял Маркус Альмквист.

Когда счет стал 1:1, хоккеисты обеих команд решили не рисковать, ведь любая ошибка была чревата осложнением турнирных перспектив одной из дружин. Опасных моментов возникало не слишком много, и игра закономерно перетекла в дополнительное время.

В овертайме датский нападающий Маркус Альмквист решил не ждать поддержки своих партнеров по команде и пошел в атаку. Скандинав не прогадал и принес своей команде победу, став автором голевого дубля.-0-

Фото Андрея Покумейко