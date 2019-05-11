Сборная Финляндии обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Финляндии обыграла Словакию со счетом 4:2 на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финская команда предложила высокие скорости, которые хозяева мирового форума сумели поддержать. Героем завершившейся встречи в Кошице стал нападающий Каапа Какко, который забросил три шайбы в ворота словаков. Финский нападающий в прошедших двух матчах чемпионата имеет в своем активе уже пять голов.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 6 очков (2 матча), Словакия - 3 (2), Германия - 3 (1), Дания - 2 (1), Франция - 1(1), Канада - 0 (1), Великобритания - 0 (1), США - 0 (1).

Сборная Чехии одержала вторую победу на турнире. Подопечные Милоша Ржиги после победы в первом туре над шведами (5:2), разгромили Норвегию - 7:2.

Турнирное положение группы В: Чехия - 6 (2), Швейцария - 3 (1), Россия - 3 (1), Латвия - 3 (1), Швеция - 0 (1), Австрия - 0 (1), Италия - 0 (1), Норвегия - 0 (2).

В третий день чемпионата, 12 мая, сыграют: США - Франция (13.15), Австрия - Россия (13.15), Дания - Германия (17.15), Италия - Швеция (17.15), Великобритания - Канада (21.15), Латвия - Швейцария (21.15). -0-