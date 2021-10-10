Сборная Франции по футболу выиграла Лигу Наций-2021

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции по футболу выиграла финал Лиги Наций, обыграв в решающем поединке соперников из Испании. Команда Дидье одержала волевую победу со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме обе команды не баловали опасными моментами. Французы не стали мешать испанцам взять мяч под контроль. Подопечные Луиса Энрике долгое время владели мячом, практически не обостряя игру. На 41-й минуте встречи французы потеряли Рафаэля Варана, который травмировался, прерывая прострел с фланга. Вместо игрока "Манчестер Юнайтед" на поле вышел Дайо Упамекано.

После достаточно унылого первого тайма команды заметно ускорились. На 63-й минуте французы едва не забили гол, но блестяще сыграл вратарь испанцев Унаи Симон. Через минуту Микель Ойарсабаль достаточно легко продавил Дайо Упамекано и отправил мяч в правый угол ворот Уго Льориса.

Французы активизировались и сравняли счет на 66-й минуте. Карим Бензема после паса Килиана Мбаппе забил гол отличным обводящим ударом с угла штрафной. А на 80-й минуте случилась развязка. Килиан Мбаппе принял мяч на линии офсайда, обыграл голкипера испанцев и послал мяч в пустые ворота. В оставшееся время испанцы старались уйти от поражения, но безрезультатно.

В матче за бронзовые медали турнира, который состоялся в Турине, сборная Италии победила бельгийцев со счетом 2:1.

Поначалу бельгийцы смотрелись предпочтительней подопечных Роберто Манчини, но атаки в их исполнении цели не достигали. Аппенинцы, сделавшие ставку на контратаки, были более удачливы. На 46-й минуте команду Италии вывел вперед Николо Барелла. После навеса с углового защитник выбил мяч к линии штрафной, откуда автор гола с лета пробил низом.

Второе взятие ворот Тибо Куртуа случилось на 65-й минуте. После нарушения на Федерико Кьеза судья из Сербии поставил мяч на точку. Удар Доменико Берарди получился очень сильным. Голкипер бельгийцев дотянулся до мяча, но тот влетел в сетку.

В концовке поединка вышедший на замену Шарль Де Кетеларе с передачи Кевина Де Брейне сократил разницу в счете, отправив мяч между ног Джанлуиджи Доннаруммы. На большее бельгийцев не хватило и победу праздновали их соперники. -0-