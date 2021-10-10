Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:37 Отключение электроэнергии привело к остановке движения поездов в Токио В мире
10.10.21
10.10.21 23:49 Сборная Франции по футболу выиграла Лигу Наций-2021 Спорт
10.10.21 23:14 Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34 В мире
10.10.21 22:29 Фигуристка Виктория Сафонова заняла восьмое место на турнире серии "Челленджер" в Финляндии Спорт
10.10.21 22:13 Белорусские гандболистки сыграли вничью с немками в матче квалификации ЧЕ-2022 Спорт
10.10.21 21:47 ФОТОФАКТ: Осень в Минске Регионы
10.10.21 20:57 Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии Спорт
10.10.21 20:54 Напряжение среди населения в связи с заготовкой дров снято - Дрожжа Общество
10.10.21 20:53 Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет Экономика
10.10.21 20:37 Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал Экономика
10.10.21 20:26 ФОТОФАКТ: Закрытие сезона дрифта на кольцевой трассе в "Стайках" Регионы
10.10.21 20:03 Экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд - Богданов Экономика
10.10.21 19:29 "У меня будет армия перепелок". Посмотрите, какую ферму создал второклассник из Беларуси Ссылки на БелТА Плюс
10.10.21 19:15 В Китае нашли деревянные конструкции времен неолита В мире
10.10.21 18:33 Ник Бэйлен признан лучшим игроком дня по версии болельщиков КХЛ Спорт
10.10.21 18:21 Во время протестов в Риме пострадали около 40 полицейских В мире
10.10.21 17:38 На греческом острове Эвбея после сильного ливня подтопило более 200 домов В мире
10.10.21 17:21 Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии Спорт
10.10.21 16:43 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур Общество
10.10.21 16:37 Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии в связи с трагедией в Батуми Президент
10.10.21 16:25 Власти Йемена заявили о четырех погибших при террористической атаке на кортеж губернатора В мире
10.10.21 16:10 Открыта запись на первый онлайн-курс школы "Экоидеи" Общество
10.10.21 15:40 "Осень в Заосье": в музее-усадьбе Мицкевичей пройдет литературно-музыкальный фестиваль Культура
10.10.21 15:22 Президента Чехии госпитализировали В мире
10.10.21 15:09 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ Спорт
10.10.21 15:00 В Беларуси завершен сев озимых зерновых Экономика
10.10.21 14:52 Жукевич: в культуре, как в зеркале, отражается самобытность и многогранность белорусов Общество
10.10.21 14:31 СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане В мире
10.10.21 14:14 ГАИ Минска за сутки задержала 250 пешеходов-нарушителей Происшествия
10.10.21 14:01 Остров Пальма затапливают новые потоки лавы В мире
Все новости
Все новости
Спорт
10 октября 2021, 23:49

Сборная Франции по футболу выиграла Лигу Наций-2021

Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции по футболу выиграла финал Лиги Наций, обыграв в решающем поединке соперников из Испании. Команда Дидье одержала волевую победу со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме обе команды не баловали опасными моментами. Французы не стали мешать испанцам взять мяч под контроль. Подопечные Луиса Энрике долгое время владели мячом, практически не обостряя игру. На 41-й минуте встречи французы потеряли Рафаэля Варана, который травмировался, прерывая прострел с фланга. Вместо игрока "Манчестер Юнайтед" на поле вышел Дайо Упамекано.

После достаточно унылого первого тайма команды заметно ускорились. На 63-й минуте французы едва не забили гол, но блестяще сыграл вратарь испанцев Унаи Симон. Через минуту Микель Ойарсабаль достаточно легко продавил Дайо Упамекано и отправил мяч в правый угол ворот Уго Льориса.

Французы активизировались и сравняли счет на 66-й минуте. Карим Бензема после паса Килиана Мбаппе забил гол отличным обводящим ударом с угла штрафной. А на 80-й минуте случилась развязка. Килиан Мбаппе принял мяч на линии офсайда, обыграл голкипера испанцев и послал мяч в пустые ворота. В оставшееся время испанцы старались уйти от поражения, но безрезультатно.

В матче за бронзовые медали турнира, который состоялся в Турине, сборная Италии победила бельгийцев со счетом 2:1.

Поначалу бельгийцы смотрелись предпочтительней подопечных Роберто Манчини, но атаки в их исполнении цели не достигали. Аппенинцы, сделавшие ставку на контратаки, были более удачливы. На 46-й минуте команду Италии вывел вперед Николо Барелла. После навеса с углового защитник выбил мяч к линии штрафной, откуда автор гола с лета пробил низом.

Второе взятие ворот Тибо Куртуа случилось на 65-й минуте. После нарушения на Федерико Кьеза судья из Сербии поставил мяч на точку. Удар Доменико Берарди получился очень сильным. Голкипер бельгийцев дотянулся до мяча, но тот влетел в сетку.

В концовке поединка вышедший на замену Шарль Де Кетеларе с передачи Кевина Де Брейне сократил разницу в счете, отправив мяч между ног Джанлуиджи Доннаруммы. На большее бельгийцев не хватило и победу праздновали их соперники. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Фигуристка Виктория Сафонова заняла восьмое место на турнире серии "Челленджер" в Финляндии
Фото eurohandball.com Белорусские гандболистки сыграли вничью с немками в матче квалификации ЧЕ-2022
Фото из архива Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии
Ник Бэйлен. Фото hockey.by Ник Бэйлен признан лучшим игроком дня по версии болельщиков КХЛ
Фото Getty Images Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии
Фото из архива Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
В Беларуси завершен сев озимых зерновых
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1935
Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет
Топ-новости
Экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд - Богданов
Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии
Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал
ФОТОФАКТ: Закрытие сезона дрифта на кольцевой трассе в "Стайках"
Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии
Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле
Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Ботаническом саду
Ремонт домов и услуги ЖКХ лидируют среди тем обращений к Кухареву
Студенты БГМУ помогут в сборе и обработке данных по COVID-19
"Ищут лучшей жизни и имеют на это право!" Беженец из Украины о ситуации на границе с Беларусью
Гигин: ситуацией вокруг "КП в Беларуси" хотели воспользоваться, чтобы внести раскол в отношения с Россией
Совмин определил порядок проведения экспертизы безопасности при использовании атомной энергии
Жук: цель санкций против Беларуси - выбить конкурента с мировых рынков
Масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах станут обязательными с 9 октября
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.