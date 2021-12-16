Сборная Франции стала четвертым полуфиналистом женского чемпионата мира по гандболу

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 16 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:22 В Минской области за сутки в ДТП пострадали 4 человека Происшествия
10:22 Беженка в ТЛЦ: в Ирак мы не вернемся, опасаясь за детей Общество
10:20 Новогодние балы, шоу, акции, концерты и поздравления: праздник приходит в каждый дом Минска Регионы
10:08 Спектакли о Снежной королеве, Золушке и бременских музыкантах покажут в музтеатре с 24 декабря Афиша
09:55 В Лепельском районе утонул рыбак, толщина льда была 3 см Происшествия
09:49 ГАИ Минской области проведет массированную отработку дорог в сельской местности Регионы
09:46 Первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за $750 тыс. В мире
09:44 Сборная Франции стала четвертым полуфиналистом женского чемпионата мира по гандболу Спорт
09:35 В водоеме в Смолевичском районе утонул мужчина Происшествия
09:33 Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60% В мире
09:33 Белорусские спасатели участвуют в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Санкт-Петербурге Общество
09:27 Авдонин: шумиха по якобы подготовке России к вторжению в Украину - хорошо спланированная акция НАТО Политика
09:26 В Докшицах при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:08 Статуя Марадоны установлена в аэропорту Буэнос-Айреса В мире
09:06 ВОЗ: число зараженных омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня В мире
09:01 Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Ивьевском районе Происшествия
09:00 Одобрены Минздравом, подойдут каждому. Топ-5 фактов про белорусские фитоБАДы Общество
09:00 Центральный ботанический сад поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым Афиша
09:00 Новогодняя АКЦИЯ! В Minsk World скидка на апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ до 50 евро за м²! Общество
08:58 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Восточного Тимора В мире
08:58 В Китае нашли мавзолей императора династии Хань Калейдоскоп
08:51 Национальный центр защиты персональных данных за месяц дал более 70 разъяснений законодательства Общество
08:45 В аэропорту Доминиканы при посадке разбился самолет, погибли 9 человек В мире
08:42 Мастер-класс по созданию ажурных снежинок пройдет в Могилевском художественном музее Культура
08:35 Республиканский конкурс циркового искусства соберет в Орше более 200 участников Культура
08:24 Сенько: доля пищевой и сельхозпродукции в экспорте в Китай за год выросла более чем на 30% Экономика
08:20 Регулятор Новой Зеландии одобрил вакцину Pfizer для иммунизации детей от 5 до 11 лет В мире
08:10 Гомельчанам на ярмарке вакансий предложат более 580 рабочих мест Регионы
08:06 В Гродненской области откроется более 10 резиденций Деда Мороза Регионы
07:52 Новогодний бал для талантливой молодежи Брестской области проведут в Коссовском дворце Афиша
Все новости
Все новости
Спорт
16 декабря 2021, 09:44

Сборная Франции стала четвертым полуфиналистом женского чемпионата мира по гандболу

Фото retailcrowd.co.uk
Фото retailcrowd.co.uk

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции стала последним полуфиналистом женского чемпионата мира по гандболу, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке четвертьфинальной стадии француженки взяли верх над командой Швеции с результатом 31:26. В борьбе за выход в финал французские гандболистки будут соперничать со сборной Дании, которая уверенно переиграла команду Бразилии со счетом 30:25.

Вторую полуфинальную пару составили гандболистки Испании, победившие в четвертьфинале команду Германии - 26:21, и Норвегии, которые были сильнее россиянок - 34:28.

Полуфинальные игры состоятся 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды 25-го женского планетарного форума пройдут 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
гандбол чемпионат мира
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Иранец Расул Мотамеди выиграл золото ЧМ по тяжелой атлетике в категории 102 кг
Фото из архива Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили финнам на ЕЮОФ-2021
Фото из социальных сетей Гандболистки Норвегии пробились в полуфинал чемпионата мира
Фото pressball.by "Мешков Брест" потерпел первое поражение в матчах чемпионата Беларуси
Фото olympic.org Открытие Игр-2024 пройдет на реке Сена: оргкомитет утвердил концепцию
Фото pressball.by Хоккеисты молодежной сборной Беларуси выиграли у Латвии в матче ЧМ дивизиона IA
Главное
Ситуация с COVID-19, оснащенность клиник, зарплаты медиков. Лукашенко в Витебске сделал особый акцент на соцсфере
"Надо будет кое-где по-новому выстроить страну". Лукашенко о работе после принятия обновленной Конституции
Умные города, экотуризм и электротранспорт: как будет развиваться зеленая экономика в Беларуси
Одобрены Минздравом, подойдут каждому. Топ-5 фактов про белорусские фитоБАДы
Топ-новости
Картина дня: встреча с активом Витебской области, тренды в образовании и новогодние ярмарки
Лукашенко о работе в условиях санкций: надо шевелиться, мы должны выстоять
Петришенко: завершается разработка программы патриотического воспитания
Подарки для столичного Центра коррекционно-развивающего обучения приготовил Беларусбанк
Сенько: доля пищевой и сельхозпродукции в экспорте в Китай за год выросла более чем на 30%
Авдонин: шумиха по якобы подготовке России к вторжению в Украину - хорошо спланированная акция НАТО
Новогодняя АКЦИЯ! В Minsk World скидка на апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ до 50 евро за м²!
Национальный центр защиты персональных данных за месяц дал более 70 разъяснений законодательства
Совмин утвердил госпрограмму "Обеспечение правопорядка" на 2021-2025 годы
Субботин о своем назначении губернатором: с волнением беру в руки этот штурвал, понимая, что путь будет непростым
Роуминг, поставки белорусских лифтов, признание цифровых подписей. Что обсуждалось на ГВУ СГ
Huawei провела первый в Беларуси саммит по цифровой энергетике. Какие новинки представили на форуме
С середины августа более 1400 украинцев получили белорусское гражданство
Гайдукевич: мы сами будем строить свою страну без подсказок и давления извне
Маркевич: акция "Наши дети" стала настоящим марафоном добрых дел
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.