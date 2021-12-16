Сборная Франции стала четвертым полуфиналистом женского чемпионата мира по гандболу

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции стала последним полуфиналистом женского чемпионата мира по гандболу, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке четвертьфинальной стадии француженки взяли верх над командой Швеции с результатом 31:26. В борьбе за выход в финал французские гандболистки будут соперничать со сборной Дании, которая уверенно переиграла команду Бразилии со счетом 30:25.

Вторую полуфинальную пару составили гандболистки Испании, победившие в четвертьфинале команду Германии - 26:21, и Норвегии, которые были сильнее россиянок - 34:28.

Полуфинальные игры состоятся 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды 25-го женского планетарного форума пройдут 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-