Сборная Гамбии по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Африканских наций

24 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Сборная Гамбии вышла в четвертьфинал Кубка Африканских наций по футболу, который проходит в Камеруне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На стадии 1/8 финала гамбийцы оказались сильнее футболистов из Гвинеи - 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил нападающий "скорпионов" Муса Барроу. Форвард победившей команды Дембо Дарбо, выступающий в чемпионате Беларуси за солигорский "Шахтер", на поле не появился.

Сборная Гамбии сыграет в четвертьфинале Кубка Африканских наций впервые в своей истории. За выход в 1/2 финала гамбийцы поспорят с победителем пары Камерун - Коморские острова. Этот матч стартует сегодня в 22.00.

Первые четвертьфиналисты турнира были определены накануне: команда Буркина-Фасо прошла сборную Габона (1:1, 7:6 по пенальти), а тунисцы выбили из борьбы нигерийцев - 1:0.-0-