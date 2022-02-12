Сборная Германии лидирует в медальном зачете пекинской Олимпиады

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборной Германии возглавляют медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр. У белорусской команды по-прежнему одно серебро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обладатель серебряной медали в индивидуальной гонке биатлонистов белорус Антон Смольский в сегодняшнем спринте не смог попасть в тройку призеров. Допустив лишь один промах, лидер белорусской команды замкнул первую десятку. Без шансов на успех выступили сегодня белорусские конькобежцы, заняв последние места в своих дисциплинах.
У лидера медального зачета команды Германии 14 наград: 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. На втором месте спортсмены Норвегии - 17 (8, 3, 6), третьими идут атлеты США - 11 (5, 5, 1). Сборная Беларуси с одной серебряной медалью занимает 21-ю позицию. На пьедестал пекинских Игр поднимались спортсмены из 26 стран.
Всего сегодня было разыграно 6 комплектов наград.
Сноуборд. Микст. Кросс:
1. Ник Баумгартнер/Линдси Джакобеллис (США),
2. Омар Визинтин / Микела Мойоли (Италия),
3. Элиот Гронден / Мерьета Одайн (Канада).
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета:
1. Россия,
2. Германия,
3. Швеция.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м:
1. Гао Тинью (Китай),
2. Чха Мин Ке (Республика Корея),
3. Ватару Морисигэ (Япония).
Биатлон. Мужчины. Спринт:
1. Йоханнес Бё (Норвегия),
2. Кентен Фийон Майе (Франция),
3. Тарьей Бё (Норвегия).
Прыжки на лыжах. Мужчины:
1. Мариус Линдвик (Норвегия),
2. Рею Кобаяси (Япония),
3. Карл Гайгер (Германия).
Скелетон. Женщины:
1. Ханна Найзе (Германия),
2. Жаклин Нарракот (Австралия),
3 Кимберли Бос (Нидерланды).-0-