Сборная Германии лидирует в медальном зачете пекинской Олимпиады

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборной Германии возглавляют медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр. У белорусской команды по-прежнему одно серебро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладатель серебряной медали в индивидуальной гонке биатлонистов белорус Антон Смольский в сегодняшнем спринте не смог попасть в тройку призеров. Допустив лишь один промах, лидер белорусской команды замкнул первую десятку. Без шансов на успех выступили сегодня белорусские конькобежцы, заняв последние места в своих дисциплинах.

У лидера медального зачета команды Германии 14 наград: 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. На втором месте спортсмены Норвегии - 17 (8, 3, 6), третьими идут атлеты США - 11 (5, 5, 1). Сборная Беларуси с одной серебряной медалью занимает 21-ю позицию. На пьедестал пекинских Игр поднимались спортсмены из 26 стран.

Всего сегодня было разыграно 6 комплектов наград.

Сноуборд. Микст. Кросс:

1. Ник Баумгартнер/Линдси Джакобеллис (США),

2. Омар Визинтин / Микела Мойоли (Италия),

3. Элиот Гронден / Мерьета Одайн (Канада).

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета:

1. Россия,

2. Германия,

3. Швеция.

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м:

1. Гао Тинью (Китай),

2. Чха Мин Ке (Республика Корея),

3. Ватару Морисигэ (Япония).

Биатлон. Мужчины. Спринт:

1. Йоханнес Бё (Норвегия),

2. Кентен Фийон Майе (Франция),

3. Тарьей Бё (Норвегия).

Прыжки на лыжах. Мужчины:

1. Мариус Линдвик (Норвегия),

2. Рею Кобаяси (Япония),

3. Карл Гайгер (Германия).

Скелетон. Женщины:

1. Ханна Найзе (Германия),

2. Жаклин Нарракот (Австралия),

3 Кимберли Бос (Нидерланды).-0-