Сборная Германии одолела китайских хоккеистов на олимпийском турнире

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер ОИ-2018 сборная Германии с трудом одолела дебютантов олимпийского хоккейного турнира команду Китая со счетом 3:2 во втором туре предварительного этапа пекинских Игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Забросив три шайбы подряд, немецкие хоккеисты сбавили обороты и едва не поплатились за это. В конце второго периода хозяева Олимпиады отыграли одну шайбу, а в середине заключительной трети матча и вовсе сократили разрыв до минимума. Однако большего китайцам добиться не удалось.

В сегодняшнем североамериканском дерби хоккеисты США нанесли поражение команде Канады со счетом 4:2. Пропустив шайбу на старте игры, американцы затем завладели инициативой и одержали свою вторую викторию в предварительной группе А. В стартовом поединке они были сильнее китайской сборной - 8:0. Канадцы в первом туре выиграли у немецкой команды с результатом 5:1.

Положение команд после двух игровых дней: США - 6 очков, Канада - 3, Германия - 3, Китай - 0. Завтра в заключительном туре сборная Канады встретится с китайскими хоккеистами, а команда США будет соперничать с немцами.

Также завтра игры третьего тура состоятся в квартете С: Словакия - Латвия, Финляндия - Швеция. Положение команд: Швеция - 6, Финляндия - 6, Латвия - 0, Словакия - 0.

В предварительной группе В заключительные поединки пройдут сегодня вечером: Чехия - Россия, Швейцария - Дания. Положение команд: Россия - 6, Дания - 3, Чехия - 2, Швейцария - 1.

Список лучших бомбардиров ОИ-2022 сейчас возглавляет нападающий американской дружины Шон Фаррелл, у которого 6 баллов (3+3).

После финиша первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля.

В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-