Сборная Германии огласила состав на чемпионат Европы по биатлону в "Раубичах"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Германии по биатлону определился с составом на чемпионат Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на специализированное немецкое онлайн-издание Biathlon.

В состав женской команды вошли Марион Дайгентеш, Марен Хаммершмидт, Стефани Шерер, София Шнайдер, Ванесса Фойгт и Анна Вайдель. Заявка мужской дружины такова: Лукас Фрацшер, Эрик Лессер, Роман Рес, Данило Ритмюллер, Доминик Шмук, Юстус Стрелов. Олимпийский чемпион Симон Шемп остался вне заявки на континентальный форум.

Ранее сообщалось, что сильнейшими составами выступят в "Раубичах" дружины Беларуси, России, Украины, Латвии и Болгарии.

Сборная Беларуси на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" выступит основным составом В стартах женщин Беларусь представят Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева.

Чемпионат Европы по биатлону перенесли в Беларусь, поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум. Помимо чемпионата Европы, который пройдет в спорткомплексе под Минском с 25 февраля по 1 марта, там же состоится и этап Кубка IBU.-0-