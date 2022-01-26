Сборная Грузии вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Грузии по мини-футболу пробилась в четвертьфинальную стадию на своем дебютном чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 2-го тура предварительной группы D в Гронингене грузины одержали волевую победу над командой Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. В первом матче сборная Грузии сенсационно обыграла азербайджанцев - 3:2. Позже одни из главных фаворитов турнира испанцы будут соперничать со сборной Азербайджана. На старте соревнований команда Испании без особых проблем обыграла боснийцев - 5:1. Положение команд: Грузия - 6 очков (2 матча), Испания - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Босния и Герцеговина - 0 (2).

Результаты встреч 2-го тура в остальных квартетах:

А - Португалия - Нидерланды - 4:1, Украина - Сербия - 6:1. Положение команд: Португалия - 6 очков, Украина - 3, Нидерланды - 3, Сербия - 0.

В - Казахстан - Финляндия - 6:2, Словения - Италия - 2:2. Положение команд: Казахстан - 4, Словения - 2, Италия - 2, Финляндия - 1.

С - Россия - Хорватия - 4:0, Польша - Словакия - 2:2. Положение команд: Россия - 6, Хорватия - 3, Польша - 1, Словакия - 1.

Предварительный этап 12-го чемпионата Европы по мини-футболу завершится в Амстердаме и Гронингене 29 января. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Матчи 1/4 финала пройдут 31 января и 1 февраля, полуфиналы намечены на 4 февраля, финальный поединок и встреча за бронзу состоятся 6 февраля.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще всех чемпионом Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-