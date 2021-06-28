Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, одержав волевую победу над хорватами в овертайме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало игры в Копенгагене прошло с преимуществом испанцев, но быстро выйти вперед им не удалось. А на 20-й минуте встречи они оказались в роли догоняющих - после паса полузащитника Педри мяч от ноги голкипера Унаи Симона закатился в испанские ворота. После этого эпизода хорваты могли увеличить свое превосходство, но удары Николы Влашича и Матео Ковачича оказались неточными. Вскоре испанцы вновь завладели инициативой, и на 38-й минуте Пабло Сарабия сравнял счет. После перерыва подопечные Луиса Энрике продолжали доминировать, результатом чего стали голы Сесара Аспиликуэты и Фернана Торреса. Хорваты не сдались, и на 85-й минуте Мислав Оршич сократил разрыв до минимума, а уже в компенсированное время Марио Пашалич выровнял положение - 3:3. В дополнительное время игра шла на встречных курсах, но голы забивали только испанские футболисты. На 100-й минуте встречи это сделал Альваро Мората, а через 3 минуты Микель Оярсабаль поставил последнюю точку - 5:3.

Соперник сборной Испании определится после сегодняшней встречи сборных Франции и Швейцарии в Бухаресте.

Последние поединки 1/8 финала состоятся 29 июня: Англия - Германия (Лондон), Швеция - Украина (Глазго).

Две четвертьфинальные пары уже известны: Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-