Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы по гандболу

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские гандболисты вслед за датчанами стали участниками полуфинальной стадии чемпионата Европы, который проходит на аренах Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Братиславе в своем заключительном поединке 2-й группы действующие чемпионы континента одолели команду Польши с минимальным преимуществом в счете - 28:27. Судьба второго пропуска в полуфинал решится в матче гандболистов Швеции и Норвегии. Также сегодня россияне будут соперничать с немцами. Положение команд: Испания - 8 очков (5 матчей), Швеция - 6 (4), Норвегия - 6 (4), Россия - 3 (4), Германия - 2 (4), Польша - 1 (5).

Из 1-й группы, которая базируется в Будапеште, первыми прошли в полуфинал гандболисты Дании, которые еще не потеряли ни одного очка на этом турнире. В предпоследнем поединке основного этапа датчане разгромили команду Нидерландов с перевесом в 12 мячей - 35:23. На вторую путевку в полуфинальную стадию претендуют сборные Исландии и Франции. Французы накануне уверенно переиграли черногорцев - 36:27, а исландцы уступили хорватам с минимальной разницей в счете - 22:23. Положение команд: Дания - 8 очков, Франция - 6, Исландия - 4, Нидерланды, Черногория, Хорватия - по 2. Завтра пройдут три заключительные встречи: Черногория - Исландия, Нидерланды - Хорватия, Дания - Франция.

Второй этап континентального первенства завершится 26 января, в полуфинал выйдут по две лучшие команды. Полуфинальные матчи намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-