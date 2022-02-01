Сборная Республики Кореи по футболу вышла на ЧМ-2022

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Республики Кореи по футболу отобралась на чемпионат мира - 2022, который пройдет в конце года в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В восьмом туре финального этапа азиатского отбора южнокорейцы обыграли команду Сирии - 2:0. Таким образом, в своей группе "воины Тэджу" точно не займут место ниже второго, которое и гарантирует прямой выход на ЧМ. За два матча до окончания квалификации корейцы имеют в активе 20 баллов, у ближайшего преследователя - сборной ОАЭ - только 9.

Команда Республики Кореи сыграет в чемпионате мира в десятый раз подряд. Ранее путевку на катарский мундиаль от Азиатской конфедерации футбола оформила сборная Ирана.

На данный момент известны 15 из 32 участников финальной стадии ЧМ-2022: помимо корейцев, иранцев и хозяев турнира на Кубок мира поедут команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Сербии, Испании, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии и Аргентины.-0-